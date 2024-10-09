بالصور.. شرطة واستخبارات بورتسودان وسنكات تضبط مواتر ومخدرات ومواد غذائية تالفة معدة للبيع

تمكنت قوات الشرطة بمحلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر من ضبط عدد 88 موترا وعدد 2 تكتك بدون لوحات كما تم ضبط عدد 3 متهمين بحوزتهم مخدرات ( بنقو) وتم فتح بلاغات في مواجهةالمتهمين ، وذلك خلال الحملة المشتركة لمكافحة الظواهر السالبة التي تسيرها قوات الشرطة بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية والمخابرات بحاضرة الولاية بورتسودان .

وعلى صعيد متصل تمكنت شرطة محلية سنكات بالولاية من ضبط عدد ( ١١٩ )جوال دقيق فاسد زنة ( ٢٥ ) كيلو ، وعدد ( ١٨ ) كرتونة صلصة ، وذلك بعد ان توفرت معلومات لشعبة المباحث بالمحلية بقيام عدد من المتهمين ببيع سلع غذائية فاسدة بعد اعادة تعبئتها.