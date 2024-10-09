جرائم وحوادث
بالصور.. شرطة واستخبارات بورتسودان وسنكات تضبط مواتر ومخدرات ومواد غذائية تالفة معدة للبيع
تمكنت قوات الشرطة بمحلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر من ضبط عدد 88 موترا وعدد 2 تكتك بدون لوحات كما تم ضبط عدد 3 متهمين بحوزتهم مخدرات ( بنقو) وتم فتح بلاغات في مواجهةالمتهمين ، وذلك خلال الحملة المشتركة لمكافحة الظواهر السالبة التي تسيرها قوات الشرطة بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية والمخابرات بحاضرة الولاية بورتسودان .
وعلى صعيد متصل تمكنت شرطة محلية سنكات بالولاية من ضبط عدد ( ١١٩ )جوال دقيق فاسد زنة ( ٢٥ ) كيلو ، وعدد ( ١٨ ) كرتونة صلصة ، وذلك بعد ان توفرت معلومات لشعبة المباحث بالمحلية بقيام عدد من المتهمين ببيع سلع غذائية فاسدة بعد اعادة تعبئتها.
ووجه العقيد شرطة عباس الدومة مدير شرطة المحلية بمداهمة الموقع المستخدم في تخزين هذه السلع الفاسدة ، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم المعروضات ، تم فتح بلاغ في مواجهتهم توطئة لتقديمهم لمحاكمة عادلة.
سونا
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