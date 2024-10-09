بعد حبس سوزي الأردنية .. مفيدة شيحة تطالب بإغلاق التيك توك

وجهت الإعلامية مفيدة شيحة انتقادات حادة للتيكتوكر سوزي الأردنية، مشيرة إلى أن الجمهور لم يكن يعرف مثل هؤلاء المدونين سابقاً. وأضافت خلال تقديمها لبرنامج “الستات”، الذي يُعرض على قناة النهار وان، مساء الثلاثاء، أن سوزي الأردنية هي نتيجة تشجيع المجتمع لظهور هذه النماذج. وأكدت أن سوزي بحاجة إلى إعادة تعليم في مختلف جوانب حياتها، بدءاً من السلوكيات، الضحك، وطريقة الحديث، وصولاً إلى أسلوب تناول الطعام واللباس الذي وصفته بأنه غير ملائم.

وتابعت مفيدة شيحة بقولها إنها لا تفهم كيف وصل الأمر إلى حد تشجيع هذه الفتاة على تصرفاتها، معتبرة أن المتابعين لسوزي يتحملون جزءاً من المسؤولية، لأنهم ساهموا في صنع هذه الظاهرة. وأشارت في النهاية إلى أن القضاء قد أصدر حكمه عليها.

وأكملت مفيدة شيحة، أن :”أنتم دمرتوا البنت وليه بتشجعوها على قيم مختلة، وهذه الفتاة بتشتم والودها وانا لو امها كنت علقتها من شعرها، وأزاي الناس بتشجه بنت عندها 18 سنة وهى بتعمل كل هذه الاخطاء والألفاظ الخارجة، والبنت ادمرت بسبب من شجعها”.وطالبت الإعلامية مفيدة شيحة، إغلاق موقع التواصل الاجتماعي التيك توك، قائلة :”علشان نحافظ على هويتنا واخلاقنا لازم التيك توك يتقفل”.

صدى البلد