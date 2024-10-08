بسبب حشرة.. إصابة «سودانية» بحروق داخل مطبخ في عين شمس

أصيبت سيدة سودانية في القاهرة، بحروق متفرقة في الوجه والرقبة والصدر، جراء نشوب النيران في ملابسها داخل شقة في منطقة عين شمس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة عين شمس، تضمن ورود إشارة من مستشفى المطرية أفادت باستقبال سيدة سودانية الجنسية 34 سنة ومقيمة بدائرة القسم مصابة بحروق بالوجه والرقبة والصدر بنسبة 17%.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أنه حال قيام السيدة المصابة بطهي الطعام قامت بنثر مادة مسممة – مبيد حشري – على حشرة متواجدة في المطبخ مما نتج عنه نشوب حريق في ملابسها.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها – ولم تتهم أو تشتبه في إصابتها جنائياً، وتأيدت الواقعة بشهادة زوجها السوداني الجنسية سن 48 عامل، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

صدى البلد