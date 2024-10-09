لبنان أو فلسطين أو مصر أو الإمارات أو أي بلد عربي .. يسرا توضح تصريحاتها بشأن لبنان

ردت الفنانة يسرا، على الجدل المثار حول تصريحاتها السابقة بشأن عدم تأجيل مهرجان الجونة السينمائي، بالتزامن مع الأوضاع في لبنان وفلسطين، والحرب عليهما من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي.

وقالت يسرا، في لقاء لها، إنه لا أحد يشكك في وطنيتها تجاه أي شعب عربي سواء لبنان أو فلسطين أو مصر أو الإمارات أو أي بلد عربي، مشيرة إلى أن من يريد تصديق الشائعات سيصدق ومن لا يريد لن يصدق.

وأكدت يسرا، على ثقتها في جمهورها الذي لن يصدق أي كلمة عليها، ونوهت إلى ضرورة أن تتعلم الأجيال القادمة كيفية معرفة الحقيقة ولا يصدقوا كل ما يتردد وأن يفرقوا بين الحق والباطل.

صدى البلد