أنوثة وجمال.. ياسمين صبري تلفت الانتباه بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، حيث تألقت بإطلالة جذابة من داخل سيارتها. اعتمدت ياسمين تسريحة شعر مميزة ومكياجاً ناعماً أبرز جمالها وأنوثتها.

تستعد ياسمين للمشاركة في أحدث أعمالها الدرامية بعنوان “ضل حيطة”، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025. في هذا المسلسل، تجسد ياسمين شخصية تتعرض للخيانة من حبيبها وصديقتها، التي تؤدي دورها الفنانة ثراء جبيل، فيما لم يتم ترشيح الفنان الذي سيجسد دور حبيبها حتى الآن.

صدى البلد