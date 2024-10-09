🔴 سودانية: وضعت بناتي خلفي، وقلت لهم: افعلوا ما شئتم.. وافق الجنجويد، وأمروني بخلع ملابسي

من مواجع الحرب ( ٧٢١٥ ):

○ تقرير قناة BBC البريطانية.

□□ اقتحم الجنجويد داري وأرادوا اغتصاب بناتي – الصغرى عمرها 10 سنوات.

□ وضعت بناتي خلفي، وقلت لهم: افعلوا ما شئتم بي ولكن اتركوا بناتي.

□ وافق الجنجويد، وأمروني بخلع ملابسي.

□ فطلبت من أهلي الخروج حتى لا يروني في ذلك الوضع).

■ ضربوها وفعلوا فعلتهم



تقرير قناة BBC البريطانية

عصمت محمود أحمد