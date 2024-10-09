جرائم وحوادث
🔴 سودانية: وضعت بناتي خلفي، وقلت لهم: افعلوا ما شئتم.. وافق الجنجويد، وأمروني بخلع ملابسي
من مواجع الحرب ( ٧٢١٥ ):
○ تقرير قناة BBC البريطانية.
□□ اقتحم الجنجويد داري وأرادوا اغتصاب بناتي – الصغرى عمرها 10 سنوات.
□ وضعت بناتي خلفي، وقلت لهم: افعلوا ما شئتم بي ولكن اتركوا بناتي.
□ وافق الجنجويد، وأمروني بخلع ملابسي.
□ فطلبت من أهلي الخروج حتى لا يروني في ذلك الوضع).
■ ضربوها وفعلوا فعلتهم
تقرير قناة BBC البريطانية
عصمت محمود أحمد
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