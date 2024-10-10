“حقيبة الفن” .. والي الخرطوم : أمجاد وبطولات الجيش السوداني ظلت حاضرة لدى الرواد الأوائل من شعراء بلادي

قال والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن أمجاد وبطولات الجيش السوداني ظلت حاضرة لدى الرواد الأوائل من شعراء بلادي الذين خلدوا هذه الامجاد ضمن غناء الحقيبة وأرجع الوالي ذلك الفضل للباحث السوداني الأستاذ عوض بابكر الذي أجتهد طيلة ال(60) عاماً الماضية في تخليد ذلك الإرث عبر برنامجه الأشهر (حقيبة الفن) الذي تبثه الإذاعة السودانية. جاء ذلك خلال زيارته الثلاثاء للأستاذ عوض بابكر بمقر إقامته بالثورة.

وقال الوالي أن الحرب لم تشغلنا عن واجبنا تجاه الشرائح المختلفة ومن بين هذه الشرائح شريحة المبدعين وفي مقدمتهم الأستاذ عوض بابكر الذي قام بعمل كبير في توثيق حقبة مهمة من مسيرة الغناء السوداني وأثرى مكتبة الإذاعة بالروائع وهو جدير التكريم.

وكشف ان وزارة الثقافة والاعلام بولاية الخرطوم لها برنامج خاص لتكريم المبدعين وتوثيق ابداعهم وانتاجهم الفني. وناشد الوالي كل من يحتفظ بعمل ابداعي لم تعبث به المليشيا يجب علينا أن نجتهد في جمع هذه الأعمال. ووجه وزارة الثقافة والاعلام القيام بهذه المهمة.

وأثني الوالي على دور أهل الفن في معركة الكرامة فهناك العديد من المبدعين في الخطوط الأمامية وبعضهم عانى من بطش المليشيا. وأضاف أن اقسى انواع العذاب خروج الإنسان من الحارة والحي والذي نشأ فيه وان كنا نقول(كل أجزاءه لنا وطن).