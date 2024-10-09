“نبشر أهلنا” .. رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد مكونات ولاية غرب كردفان

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الاربعاء بوفد المكونات الاجتماعية من ولاية غرب كردفان برئاسة الأمير منعم عبدالقادر منعم منصور، وكيل نظارة عموم قبائل دار حمر.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة الأوضاع الإنسانية والأمنية التي يواجهها سكان غرب كردفان. وأوضح الأمير منعم في تصريح صحفي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الاستعدادات الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة والقوات المساندة والمستنفرين للتقدم وتحقيق الانتصار على مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وأضاف وكيل نظارة عموم قبائل دار حمر قائلاً: “نبشر أهلنا في غرب كردفان بقرب تحرك القوات نحو الولاية لحماية المواطنين وتأمينهم من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا التمرد ضد سكان المنطقة.”

سونا