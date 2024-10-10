جوزيب بوريل: التصعيد الحالي للقتال في السودان يتزامن مع الانقطاع المتبادل للمحادثات

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بإنه منذ إعادة فتح معبر أدري الحدودي في الـ15 من أغسطس دخلت نحو 150 شاحنة فقط إلى دارفور.

– مسؤولية “الكارثة الإنسانية” تقع على عاتق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لهما

– التصعيد الحالي للقتال في السودان يتزامن مع الانقطاع المتبادل للمحادثات من قبل الجنرالات ويؤكد أنهم “لا يملكون الإرادة السياسية للانخراط في مناقشات جادة”