«تيك توكر» توثق لنفسها عملية سرقة فاشلة

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على “تيك توكر” تدعى نيشا، التي كانت تصور نفسها أثناء قيامها بسرقة بعض الأغراض من متجر وول مارت بهدف نشر الفيديو على “تيك توك” لزيادة عدد المشاهدات. أثناء محاولتها وضع حقيبة ظهر مسروقة داخل حقيبة التسوق دون إتمام عملية الدفع بشكل صحيح، تم رصدها بواسطة كاميرات المراقبة الذكية، ما أدى إلى تدخل موظفي المتجر.

نيشا، التي كانت تعتقد أنها ستمكن من تنفيذ السرقة دون أن يتم ضبطها، علقت بعد القبض عليها بأنها أصبحت تدرك أن السرقات أصبحت محفوفة بالمخاطر، وأن كل من يحاول السرقة يتم ضبطه ويُمنع من التعامل مع سلسلة المتاجر لمدة عامين.

وأضافت نيشا: “بعد أن حاولت متابعة عملية الدفع، ظهرت رسالة على الشاشة تفيد بأن ‘المساعد في الطريق’، مما أعاقني عن الاستمرار. وعندما وصلت إحدى الموظفات، استخدمت بطاقتها لتظهر رسالة على الحاسوب تؤكد محاولة تفادي المسح الضوئي”.

تعكس هذه الحادثة اتجاهاً مقلقاً في سرقة التجزئة، حيث أظهر استطلاع حديث أن 15% من المتسوقين اعترفوا بسرقة الأغراض عند نقاط الدفع الذاتي، بينما لم يُلقَ القبض إلا على 33% منهم، ما يشير إلى تزايد السرقات ويعكس ضرورة تعزيز الوعي حول العواقب القانونية والأخلاقية لمثل هذه الأفعال.

صحيفة الخليج