جرائم وحوادث
وزارة الدفاع الكويتية تعلن سقوط طائرة عسكرية ومصرع قائدها
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن حمد جاسم الصقر، سقوط طائرة مقاتلة من طراز (إف – 18) تابعة للقوة الجوية الكويتية ومصرع قائد الطائرة.
وأضاف الصقر أن الحادث وقع أثناء قيامه بمهمة طيران تدريبية شمال البلاد، عصر الأربعاء، وباشرت فرق التحقيق مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، وفقاً لما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
صحيفة الخليج
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