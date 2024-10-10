عامل نظافة يسرق 11 ألف درهم من نزيل فندق

أدين عامل نظافة في أحد فنادق دبي بتهمة سرقة 11 ألف درهم من حقيبة زائر خليجي، حيث قضت محكمة الجنايات بحبسه لمدة ثلاثة أشهر مع إبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة.

تعود تفاصيل الحادثة إلى أكتوبر من العام الماضي، عندما تقدم الزائر الخليجي ببلاغ يفيد بسرقة 11 ألف درهم من حقيبته. وأوضح أنه كان قد وصل إلى دبي برفقة زوجته لغرض السياحة، وأقام في فندق بمنطقة بر دبي.

وأضاف المُبلِّغ أنه خرج مع زوجته للتنزه، تاركاً متعلقاته، بما في ذلك الحقيبة التي تحتوي على المبلغ المسروق، داخل الغرفة. وعند عودته إلى الفندق، اكتشف اختفاء المال، مما دفعه إلى إبلاغ إدارة الفندق والشرطة.

وفي التحقيقات، أشار شرطي إلى أن فريق التحريات قام بمراجعة كاميرات المراقبة في ممرات الفندق، وأظهرت التسجيلات أن عامل النظافة استغل صلاحية دخوله لغرف النزلاء لأداء مهامه، وقام بسرقة المبلغ.

صحيفة الخليج