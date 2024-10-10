تأييد حكم حبس سائق بشركة نقل ذكي سنة في اتهامه بالتحرش بالفنانة هلا السعيد

أيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر حكم الحبس لمدة عام على سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي الشهيرة، بعد اتهامه بالتحرش بالفنانة هلا السعيد.

وتغيب السائق عن جلسة المحاكمة لأسباب مرضية وفقاً لما ذكره محاميه.

وكانت الفنانة هلا السعيد قد نشرت مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ادعت فيه أن السائق قام بأفعال خادشة للحياء أثناء رحلتها معه، مما دفعها إلى مغادرة السيارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة، حيث أفادت في بيانها أن المتابعة رصدت شكوى سيدة على “إنستجرام” تفيد تعرضها للتحرش من سائق سيارة طلبتها عبر تطبيق نقل ذكي. وبالتحقيق، تم تحديد وضبط السائق والسيارة، حيث أقر السائق بأنه توقف بجانب الطريق لقضاء حاجته، بينما اعتقدت السيدة أنه يتحرش بها، واتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة.

وقضت محكمة جنح الشيخ زايد، بالحبس لمدة عام وكفالة مالية 1000 جنيه للمتهم فيما أسند إليه من اتهامات، إلا أنه استأنف على حكم المحكمة.

بوابة الأهرام