محمد هنيدي ينهي خلافه مع محمد فؤاد والسر نزار الفارس

كشف الفنان محمد هنيدي عن العديد من الأسرار الشخصية في حياته خلال البرومو الخاص ببرنامج “مع نزار الفارس”، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس.

تحدث هنيدي عن خلافه مع المطرب محمد فؤاد، وأشار إلى أن نزار الفارس لعب دورًا في إنهاء هذا الخلاف، حيث أعلن هنيدي عن صلحه مع فؤاد وأبدى رغبته في استئناف الحديث معه مجددًا.

كما تناول الحديث علاقة هنيدي بالزعيم عادل إمام، وما إذا كان قد نجح في أن يصبح خليفته على الشاشة.

وفي ختام حديثه، أعرب محمد هنيدي عن أمله في تقديم دويتو غنائي مع المطرب أوكا، مؤكدًا أنه يحب أغانيه ويستمع إليها في مختلف الأوقات.

بوابة الأهرام