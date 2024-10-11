دراما رمضان المقبل.. استغلال النجاح الجماهيري!

استغلالاً للنجاح الفني والجماهيري الذي حققته بعض المسلسلات خلال موسم دراما رمضان الماضي، قرر صناع الدراما إنتاج أجزاء ثانية منها. هذا القرار دفع بعض المخرجين والمؤلفين إلى تعديل النهايات لتمهيد الطريق لإنتاج أجزاء جديدة. من بين هذه المسلسلات “العتاولة”، الذي لاقى نجاحاً كبيراً وإشادة بأداء نجومه أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، ومي كساب. مؤخراً، أعلن المخرج أحمد خالد موسى عن التحضير لجزء ثانٍ من المسلسل سيُعرض في موسم رمضان المقبل.

في سياق آخر، كشف الفنان حمادة هلال، نجم مسلسل “المداح”، أن وفاته في نهاية الجزء الرابع من المسلسل، ثم عودته للحياة، كان تمهيداً لإنتاج جزء خامس، خاصةً بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع على المستوى المصري والعربي، حيث وصفه الجمهور بأنه الأكثر نجاحاً في سلسلة “المداح”.

أما بالنسبة لمسلسل “جودر”، فقد فوجئ جمهوره بإعلان شركة الإنتاج عن تمديد أحداثه إلى 30 حلقة بدلاً من 15، مع الكشف عن وجود جزء ثانٍ سيُعرض في رمضان المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

وفي تصريح صحافي أكدته أسماء جلال بطلة مسلسل «أشغال شقة» ان صناع العمل قرروا إنتاج جزء ثان للمسلسل بعد النجاح المميز الذي حققه في رمضان الماضي، واعتبره الكثير انه من أنجح الأعمال التي عرضت في موسم رمضان الماضي، على المستويين الجماهيري والنقدي.

الأنباء الكويتية