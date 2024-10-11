ماجدة الرومي: المأساة أكبر من الحفلات

أعلنت الفنانة ماجدة الرومي تأجيل حفلاتها التي كانت مقررة في دار الأوبرا السلطانية بسلطنة عمان بتاريخ 17 و18 و19 من الشهر الجاري.

وفي بيان صادر عنها، أعربت الرومي عن حزنها العميق قائلة: “الألم أكبر من أن يحتمل، والمأساة أكبر من أن تحتويها المشاعر.” كما تمنت أن تعود بشائر السلام إلى الوطن العربي، وأن يساعدنا الله في الخروج من الأزمات المتتالية التي تواجه لبنان، ليحظى الجميع بحياة أفضل مليئة بالسلام والمحبة، وهي الحياة التي يستحقها كل من يؤمن بتلك القيم.

الأنباء الكويتية