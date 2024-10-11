ثقافة وفنون

شاهد بالصور رشاقة ومرونة ياسمين صبري في صالة الجيم

2024/10/11
ياسمين صبري 2

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، حيث ظهرت خلال ممارستها لتمارين اليوجا في الجيم، وأظهرت لياقة ومرونة ملفتة، ما لاقى تفاعلاً كبيراً من متابعيها.

وتستعد ياسمين صبري للمشاركة في أحدث أعمالها الدرامية “ضل حيطة”، والمقرر عرضه في رمضان 2025. تقدم ياسمين في المسلسل دور فتاة تتعرض للخيانة من قبل حبيبها وصديقتها، التي تؤدي دورها ثراء جبيل، فيما لم يتم بعد اختيار الممثل الذي سيجسد دور حبيبها.

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صدى البلد

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