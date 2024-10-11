الكورية الجنوبية هان كانغ تحصد جائزة نوبل في الآداب 2024

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الخميس، منح جائزة نوبل للآداب لعام 2024 إلى الكاتبة الكورية الجنوبية “هان كانغ”؛ في أعمالها، تواجه هان كانغ الحائزة على جائزة الأدب لعام 2024 الصدمات التاريخية ومجموعات غير مرئية من القواعد، وفي كل عمل من أعمالها، تكشف هشاشة الحياة البشرية.

اشتهرت على المستوى الدولي بروايتها “النباتية” (The Vegetarian)، التي حصلت على جائزة “مان بوكر الدولية” في عام 2016. تعتبر هان كانغ واحدة من أبرز الأدباء الكوريين المعاصرين، وتتميز أعمالها بالتركيز على موضوعات معقدة تتعلق بالجسد، والعنف، والهوية، والحرية.

أبرز أعمال الكاتبة الكورية هان كانغ “النباتية” (The Vegetarian) رواية تستكشف التحول الغريب الذي يحدث لامرأة تقرر التوقف عن تناول اللحوم، مما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث المأساوية في حياتها الشخصية والعائلية.

تأسست الجائزة عام 1901 بناءً على وصية عالم الكيمياء السويدي ألفريد نوبل، الذي ترك جزءا من ثروته لتكريم الأفراد أو المؤسسات التي تسهم في الإنسانية.

صدى البلد