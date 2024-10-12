وزير الاستثمار بنهر النيل يتفقد مصنع الكرتون الجديد التابع لمجموعة مياسم

وأوضح الاستاذ/عثمان عبد الرحيم وزير الاستثمار بالولاية أن المصنع يعتبر إضافة كبيرة للجانب الاستثمارى والخدمى بالولاية والمحلية مشيدا بالتقنية المتطورة التى يعمل بها المصنع مبينا بأن الولاية شهدت حراكا استثماريا كبيرا فى الفترة الأخيرة مضيفا بأن ذلك ينعكس إيجابيا على الجانب الخدمي وتخفيف العبء عن كاهل المواطن باستيعاب اعداد كبيرة من العمالة من أبناء المنطقة .