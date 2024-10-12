اقتصاد وأعمال
وزير الاستثمار بنهر النيل يتفقد مصنع الكرتون الجديد التابع لمجموعة مياسم
وقف الأستاذ عثمان عبد الرحيم عمارة وزير الاستثمار بولاية نهر النيل يرافقه المدير التنفيذى لمحلية بربر/حسن ابراهيم كرار بمشاركة إدارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار والصناعة بالمحلية الاستاذة آسيا محمد جعفر والجهات ذات
الصلة ، علي سير العمل بمصنع الكرتون الجديد التابع لمجموعة مياسم لتعبئة المواد الغذائية ببربر.
وأوضح الاستاذ/عثمان عبد الرحيم وزير الاستثمار بالولاية أن المصنع يعتبر إضافة كبيرة للجانب الاستثمارى والخدمى بالولاية والمحلية مشيدا بالتقنية المتطورة التى يعمل بها المصنع مبينا بأن الولاية شهدت حراكا استثماريا كبيرا فى الفترة الأخيرة مضيفا بأن ذلك ينعكس إيجابيا على الجانب الخدمي وتخفيف العبء عن كاهل المواطن باستيعاب اعداد كبيرة من العمالة من أبناء المنطقة .
فيما اشار مدير تنفيذى محلية بربر/حسن ابراهيم كرار .بأن المصنع هو امتداد للحركة الاستثمارية التى شهدتها المحلية مؤخرا مشيدا بابن بربر/الرشيد هاشم سلمان البكرى لانحيازه لبلده بربر فى إقامة مشروعاته بها مبينا بأن المصنع يسهم فى تغذية السوق من الحوجة للسلعة وبقية السلع التى تنتجها مجموعة مياسم لتعبئة المواد الغذائية علما بأن الطاقة الإنتاجية لمصنع الكرتون الجديد هى عشرين طنا فى اليوم .
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