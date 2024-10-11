وزارة الزراعة الاتحادية من كسلا: السودان لن يجوع

دشن وزير الزراعة والغابات الاتحادي الدكتور عمر ابوبكر البشري وبحضور وزير الحكم الاتحادي المهندس محمد كرتكيلا صالح الي جانب والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق ومختلف قيادات الولاية ونائب مدير البنك الزراعي وممثلي المنظمات الداعمة للقطاع الزراعي ـ دشن من مشروع كلهوت الزراعي بمحلية كسلا الاحتفال القومي للحصاد وسط فرحة كبيرة من المزارعين.

وحيا البشري لدى مخاطبته الاحتفال كافة الشركاء من المنظمات الوطنية والاجنبية والشركات لوقوفها ودعمها للعمل الزراعي بالولاية وخص بالشكر مزارعي مشروع كلهوت الزراعي وزيادة المساحة المزروعة هذا الموسم التي وصلت الى 25 الف فدانا مقارنة بـ2الف و500 فدانا للموسم السابق.

واشار الوزير الى استراتيجية الوزارة في الخروج من الزراعة التقليدية الى الحديثة والتي تمثل احدى الاشكاليات الرئيسية في البلاد.

واكد اهتمام الوزارة بتوفير التقاوي المحسنة للمزارعين اضافة للاهتمام بمراكز نقل التقانة والارشاد والالتزام بالحزم التقنية مبينا ان الوزارة قامت بتوزيع اكثر من 30 الف طنا تقاوي منها 20 الف طنا من منظمة الفاو الامر الذي ساهم في زيادة المساحات المزروعة للموسم الحالي .

واضاف ان المساحة التأشيرية المزروعة لهذا العام بلغت 170 مليون فدانا منها 4 ملايين فدانا بولاية كسلا بها مساحات مقدرة من الذرة. وكشف البشري عن المساحات التي تم حصرها وزراعتها بلغت 30 مليون فدانا منها 17 مليون للذرة فضلا عن المساحات الاخرى التي تمت زراعتها في عدد من الولايات.

واشار البشري الى نجاح زراعة مختلف المحاصيل في السودان نسبة للتنوع المناخي منوها الى ظاهرة(النينو) التي اثرت على عدد من الدول منها ما اصابها الجفاف الا انها في السودان ادت الى زيادة في معدلات الامطار مما ادى الى زراعة المشاريع المروية من الامطار. واستعرض الوزير الجهود التي ادت الى نجاح الموسم الزراعي الحالي. واضاف بان الذين ارادوا بان يفتح السودان حدوده قد كذبناهم ومكابر من يقول ان السودان سيجوع.

وزف الوزير البشري بتوفيراكثر من 4 ملايين طنا ذرة للمخزون الاستراتيجي مشيرا في ذات الوقت الى ان هنالك دولا من المحيط تتغذى من السودان مبديا عدم تأسفه على النسبة التي تذهب الى دول الجوار.

سونا