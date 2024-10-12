منة شلبي تُفاجئ جمهورها بـ «لوك جديد» – صورة

شاركت الفنانة منة شلبي مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة مختلفة تمامًا. تميزت بإطلالة عصرية مع قصة شعر جديدة وملابس لافتة، حيث ارتدت بنطالاً واسعاً بخصر عالٍ ونسقته مع كورسيه من الساتان.

وفي سياق آخر، تستعد منة شلبي لعرض فيلمها الجديد “الهوى سلطان”، الذي يشاركها في بطولته أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، وعدد من ضيوف الشرف مثل خالد كمال، وغيرهم. الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري.

المصري اليوم