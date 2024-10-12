رفع سقف التمويل الأصغر للمزارعين بالشمالية إلى ستة ملايين جنيه

عقدت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الشتوي بالولاية الشمالية اجتماعها في دنقلا برئاسة مستشار والي الشمالية اللواء (م) كمال موسى، حيث تم استعراض حجم المدخلات الأساسية للمحاصيل المستهدفة في الموسم الزراعي.

وأوضح المهندس عثمان أحمد عثمان، مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية، في تصريح لـ(سونا) أن الاجتماع تناول تقارير لجان التمويل والطاقة واللجنة الفنية، بالإضافة إلى تقرير لجنة تأمين الموسم. وأكد توفر كميات معتمدة من التقاوي الجاهزة للاستخدام.

وأعلن عثمان يوم الخميس أن لجنة التمويل جاهزة لتغطية أي عجز في مدخلات الإنتاج، مشيراً إلى أن المزارعين الراغبين في التمويل يمكنهم فتح حساب باستخدام وثيقة الرقم الوطني. كما كشف عن زيادة سقف التمويل الأصغر من مليون وخمسمائة ألف جنيه إلى ستة ملايين جنيه.

وأضاف أن الوزارة أحرزت تقدماً كبيراً في معالجة الأضرار التي تسببت فيها الأمطار والسيول في المشاريع والجمعيات الزراعية، بما في ذلك الأضرار المدنية والكهروميكانيكية.

سونا