شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل طمبور بالشمالية.. “الكورس” يخطفون الأضواء بفواصل من الرقص الجميل ويشعلون الساحة بــ”زردية” قائد الجيش البرهان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل بالطمبور بإحدى القرى بالولاية الشمالية.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خطف “الكورس” المصاحب لفنان الحفل الأضواء بفواصل من الرقص الاستعراضي الجميل.
وختم “الكورس”, رقصاته بإشارة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, الشهيرة “الزردية”, وسط تفاعل الجمهور العريض الحاضر للحفل.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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