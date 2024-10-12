بالفيديو.. في مداخلة غيرمتوقعة.. فتاة سودانية تهاجم الناشطة الشهيرة كوثر عبد الله: (القدرك في المصلاية وماسكة سبحتها وكان بريدك ألحس المكوة) وساخرون: (حصلوا ماما كوكي انجغمت)

فاجأت فتاة سودانية, الناشطة الشهيرة كوثر عبد الله, وذلك خلال مداخلة معها عبر منصتها على تطبيق “تيك توك”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الناشطة الشهيرة باسم “ماما كوكي”, أتاحت المجال لمتابعيها من أجل التواصل معها صوتياً.

https://www.facebook.com/reel/938115061491040

ووفقاً للمتابعات فقد فاجأت الفتاة الناشطة لدى مداخلتها معها قائلة: (ماما ككو عاوزة أقول ليك حاجتين القدرك في المصلاية وماسكة سبحتها).

وتابعت الفتاة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (الحاجة التانية كان بريدك ألحس المكوة), وسط سخرية جمهور مواقع التواصل الذي كتب على المقطع: (حصلوا ماما كوكي انجغمت).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين