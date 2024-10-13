محمد منير: أنا بخير وزي الجن والجملة الموسيقية تجذبني أكثر من امرأة جميلة، وعندي 4 كلاب بعتبرهم ولادي- فيديو

كشف الفنان محمد منير عن تطورات حالته الصحية بعد فترة العلاج التى قضاها فى فرنسا منذ فترة قليلة، وغيابه عن تكريمه فى مهرجان الموسيقى العربية.

وقال محمد منير للإعلامية سهير جودة : “أنا بخير وزي الجن”.

وأضاف محمد منير : “أنا مفيش قوة تبعدني عن المزيكا، حتى لو كانت قوة جمالية، والجملة الموسيقية تجذبني أكثر من امرأة جميلة، وعندي 4 كلاب بعتبرهم ولادي، مونسيني في البيت غير المزيكا، وبيناموا على المزيكا”.

صدى البلد