تعليق نارى من محمد هنيدى على حقيقة تدخله للصلح بين ياسمين والعوضي

أثار الفنان محمد هنيدي جدلًا واسعًا بعد سؤال وجهه إليه الإعلامي نزار الفارس بشأن تدخله للصلح بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

ورد هنيدي خلال البرنامج قائلاً: “تأكد أن ياسمين وأحمد أصدقائي وإخوتي، ولو وجدت شيئًا جيدًا يمكنني فعله بالتأكيد سأقوم به. ولكن ما هذه المواضيع؟ ما علاقتي بها؟”.

كما أعرب هنيدي عن حبّه للعديد من أفلامه، مشيرًا إلى أن فيلم “أمير البحار” من أكثر الأفلام القريبة إلى قلبه، بسبب تصويره في البحر.

وفي حديثه مع نزار الفارس، أكد هنيدي أنه لا يمكنه حذف المشهد الذي جمعه بالفنان عادل إمام في فيلم “بخيت وعديلة”، معتبراً الوقوف أمام الزعيم شرفًا كبيرًا، وأضاف: “لا يمكن للتلميذ أن يُقارن بأستاذه”.

صدى البلد