أهداه ساعة ثمينة.. حسين الجسمى يثير الجدل بصورة مع مدون إسرائيلى

أثار الفنان حسين الجسمى حالة من الجدل الواسع بسبب صورة مع مدون إسرائيلى إيتزايك بلاس فى دبى حيث نشر صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وأعلن إيتزايك بلاس عن أهداء حسين الجسمى له ساعة ثمينة، ودائما ما يثير إيتزيك بلاس جدلا واسعا بتعمده التقاط صورا مع النجوم العرب معتمدا على عدم معرفتهم بهويته وأنه مجرد معجب بهم.

واتضح أن إيتزايك بلاس ليس هذه المرة الأولى التى يلتقت فيها صورا مع نجوم عرب حيث التقت من قبل صورة مع نانسى عجرم وأثارت حالة من الجدل الواسع وهو الأمر الذى تسبب فى اتهامها بالتطبيع مع إسرائيل.

صدى البلد