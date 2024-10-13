خطاب حميدتي سيجعل الجنجويد يهربون لأنه أكد لهم أن المسيرات تحاصرهم وأن الكل ضدهم

الجنجويد يصرخون ويشتمون حميدتي علنا

خطاب الهالك حميدتي أحبط الجنجويد والقحاتة ، واعترف فيه انه الذخيره كملت

امداد مافي اتصال مافي توجيهات بي فيسبوك!

خطاب سيجعل الجنجويد يهربون لأنه أكد لهم أن المسيرات تحاصرهم وأن الكل ضدهم وأن الجيش أقوى وبيبلنا وما قادرين نعمل شي



نداء حميدتي الأخير لجنوده أن يذهبوا لوحداتهم أكد انهم هربوا وهم اصلا عندهم وحدات ؟ ديل ملاقيط جوة البيوت

هل يريد حميدتي القضاء على بقية الملاقيط؟

خطاب تقول كتبه جهاز المخابرات السوداني

#حميدتي_انتهى

محمد هاشم الحكيم