▪️عندما كانت مليشيا الدعم السريع متقدمة كان القحاتة وبعض الديسمبريين متعاونين معها وكانوا ينتظرون حسم المعركة لصالحهم لكي يأتوا ويحكمون وينفذوا ما تطلبه دويلة الشر الإمارات الحاضنة الكبرى لهم وللمليشيا.

▪️أذكر أنني في بداية الحرب ناقشت مع أحد معارفي، وكان يرفض القحاتة تماماً ولو تعلقوا باستار الكعبة،، فقلت له هؤلاء القحاتة سودانيون ولهم الحق أن يحكموا البلد إذا تم انتخابهم، وطالما هم الآن يدعمون وقف الحرب وإجراء سلام شامل بالبلاد علينا احترام رغبتهم وأمامنا صناديق الاقتراع بعد الحرب هي التي تحدد ذلك.

▪️القحاتة الآن بدأوا في تنشيط (الذاكراة الثورية الخربة) بأنهم سينزلون للشوارع بمظاهرات ضد الجيش حال القضاء على الجنجويد ويقومون بإسقاط البرهان والعطا.

وان كان للاسلاميين خلافات مع البرهان إلا ان حب الوطن جمعهم والحروب كالعادة منذ قديم الزمان وضعتهم (رفقاء خنادق) بالإضافة إلى الثوار الوطنيين الذين تأذوا من الحرب كلهم اصطفوا خلف قواتهم المسلحة.

▪️سينتصر الجيش وسيعود السودان قوياً بإذن الله تعالى والميدان هذه المرة لم يكن كما كان ميداناً للفوضى والمظاهرات بل سيكون ميداناً للتنمية والإعمار وأيضاً للبل الحقيقي لأي فوضى، وعليهم من الآن وضع أنظمة (الإمارات والسعودية ومصر كنماذج للنظام القادم الذي يعمل بكل ما أوتي من قوة لحماية نفسه) وسيكون هذه المرة أقوى بكثير من نظام الإنقاذ الذي كان يرعاهم وهم يطعنونه في الظهر.

♦️لا تهاون في الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي القادم وسيكون ثمنه المهج والأرواح، لأن ما حدث في ١٥ ابريل ٢٠٢٣م درس تعلم منه هذا الجيل وستتعلم منه الأجيال القادمة ولن يتكرر بإذن الله قريباً.

#حرب_السودان.

#إزالة_المليشيا_وأعوانها.

#ثورة_ديسمبر_الملعونة.

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جنداوي

