“عم قنديل” يعيد هنيدي إلى مسلسلات رمضان

يستعد الممثل محمد هنيدي للعودة إلى دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل كوميدي جديد بعنوان “عم قنديل”. يمثل هذا العمل عودة هنيدي إلى الشاشة الرمضانية بعد انقطاع دام 6 سنوات، حيث كان آخر أعماله التلفزيونية مسلسل “أرض النفاق”، المستند إلى رواية الكاتب الكبير يوسف السباعي. ومن المقرر عرض “عم قنديل” على قنوات المتحدة، على أن يتم الكشف عن تفاصيل المسلسل في الأيام المقبلة.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر هنيدي عرض فيلمه الجديد “الاسترليني”، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.‏

بوابة روز اليوسف