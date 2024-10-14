إيمان العاصي: الأصداء على مسلسل “برغم القانون” أكثر من رائعة

أكدت الفنانة إيمان العاصي أن دورها في مسلسل “برغم القانون”، الذي يُعرض حالياً، فاجأ الجمهور وحقق ردود أفعال إيجابية للغاية، حيث يحظى العمل بنسب مشاهدة مرتفعة. وفي تصريحات صحفية اليوم السبت، أوضحت إيمان أنها تسعى دائماً لاختيار أدوار تضعها في مساحات تمثيلية جديدة، وتفضل الشخصيات التي تخرج عن المألوف، وهو ما وجدته في شخصية “ليلى” التي تجسدها في المسلسل. ليلى، المحامية التي تمر بتحولات ومفاجآت عديدة، قدمت للجمهور شخصية غير مألوفة بالنسبة لها.

وأضافت أن ردود الفعل جاءت مميزة، حيث اعتبر الجمهور أن الدور يمثل تجربة تمثيلية جديدة بالنسبة لها، مشيرة إلى أن هذه الاختلافات هي ما يدفعها لاختيار أدوار فنية جديدة. كما أكدت أن ما جذبها للمشاركة في هذا العمل هو موضوع المسلسل الذي يناقش معاناة النساء من مشكلات الزواج والتخلي غير المبرر، مسلطاً الضوء على قضايا مجتمعية حقيقية ازدادت في الآونة الأخيرة.

واختتمت إيمان العاصي بالقول إن شخصية “ليلى المحامية” تجسد امرأة قوية تواجه التحديات الأسرية والأزمات الزوجية، وتعكس واقعية الظروف الاجتماعية التي تعاني منها العديد من النساء في العالم العربي.

وأشارت إيمان العاصي إلى أنها قامت بدارسة الشخصية بشكل جيد من خلال جلسات عمل لتخرج الشخصية بهذا الشكل الذي ظهرت به، موضحة أنها سعيدة بردود الفعل على الحلقات وتشعر أنها استطاعت الوصول إلى فئات جديدة من المشاهدين.

بوابة روز اليوسف