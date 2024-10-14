عادل إمام.. إجابة حاسمة لـ”سؤال الاعتزال”‏

حسم ابن شقيقة الزعيم عادل إمام، الممثل عمر مصطفى متولي ‏الجدل المثار بشأن اعتزال الزعيم بقرار لا رجعة فيه.‏

وأكد ابن شقيقة الزعيم، خلال العرض الخاص لفيلم “بنسيون دلال”، أن خاله يتمتع حاليا بصحة جيدة لكنه يتأثر بتعليقات السوشيال ميديا وما تعج به من أخبار مغلوطة.‏

وقال عمر مصطفى متولي: “عادل إمام اعتزل الفن، لكنه بخير، وهو يتابع جيدا كل ما يحدث حوله، ويتضايق من الشائعات التي تقول إنه مريض أو حتى توفي، والحقيقة أن ‏صحته جيدة والحمد لله”.‏

بوابة روز اليوسف