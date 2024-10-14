ثقافة وفنون
عادل إمام.. إجابة حاسمة لـ”سؤال الاعتزال”
حسم ابن شقيقة الزعيم عادل إمام، الممثل عمر مصطفى متولي الجدل المثار بشأن اعتزال الزعيم بقرار لا رجعة فيه.
وأكد ابن شقيقة الزعيم، خلال العرض الخاص لفيلم “بنسيون دلال”، أن خاله يتمتع حاليا بصحة جيدة لكنه يتأثر بتعليقات السوشيال ميديا وما تعج به من أخبار مغلوطة.
وقال عمر مصطفى متولي: “عادل إمام اعتزل الفن، لكنه بخير، وهو يتابع جيدا كل ما يحدث حوله، ويتضايق من الشائعات التي تقول إنه مريض أو حتى توفي، والحقيقة أن صحته جيدة والحمد لله”.
بوابة روز اليوسف
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