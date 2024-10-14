رانيا يوسف تثير إعجاب جمهورها بإطلالتها في إسبانيا

نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مجموعة من الصور الجديدة أثناء تواجدها في إسبانيا. وظهرت رانيا بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستاناً قصيراً فوق الركبة بأكمام طويلة، وتميز الفستان بلونه الرمادي، ونسقته مع قبعة من الخوص.

اختارت رانيا حذاء رياضياً مسطحاً باللون الأبيض، وحملت حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون. كما ابتعدت عن الإفراط في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات.

من الناحية الجمالية، تركت رانيا شعرها منسدلاً على كتفيها، واعتمدت على مكياج ناعم بألوان هادئة وغير متكلفة.

صدى البلد