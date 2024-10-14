بلدنا ما راح توقع.. إليسا تتصدر التريند مجددًا وتعود لإحياء حفلاتها الغنائية

في وقت يعاني فيه لبنان من أحداث مؤلمة، تصدرت الفنانة اللبنانية إليسا العناوين مجددًا بإعلان عودتها لإحياء حفلاتها الغنائية بعد تأجيل عدد منها نتيجة الأوضاع الأمنية المتدهورة. إليسا، التي تُعد واحدة من أبرز الفنانات العربيات، أثبتت من خلال موقفها أنها ليست مجرد نجمة، بل هي صوت للحق وممثلة لجيل كامل يشعر بالقلق على وطنه.

خلال حفلها الغنائي الأخير في أرينا دبي، استقبلها جمهورها بحفاوة، لكن إليسا قررت أن تتحدث عن هموم وطنها قبل أن تبدأ في أداء الأغاني. وسط أجواء من التأثر، توقفت لحظات لتعبّر عن حزنها العميق لما يحدث لأهلها في لبنان، قائلة: “قاعدة ورا التليفزيون بتفرج زيكم وزي كتير من الناس خصوصًا ولاد بلدي، ولقيت إن مالوش فايدة”. كان من الواضح أنها تتحدث من قلب مفعم بالحب والقلق، مما جعل كلماتها تُلامس قلوب الحاضرين.

صدى البلد