والي الجزيرة: القوات المسلحة تحرر المناطق وتوصل الدواء وتقدم الغذاء

اشاد والي ولاية الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير بدور القوات المسلحة الباسلة في توصيل الدواء.

جاء ذلك لدي وقوفه الأحد علي موقف الإمداد الدوائي والعلاجات لدي لقائه بالدكتور حبيب الله محمد النور مدير إدارة الصيدليات والسموم بالولاية، مشيدا بدور القوات المسلحة في توصيل الدواء والمحاليل عبر جسر جوي مما أمن الولاية من الوبئات.

من جانبه طمأن مدير الصيدليات والسموم عن موقف الأدوية والعلاجات وكافة المستلزمات الطبية بالولاية بفضل التنسيق المحكم بين كافة الجهات ممتدحا كل الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا العمل الانساني الكبير .

ولفت مدير إدارة الصيدلة والسموم دكتور حبيب الله نور الدائم لأهمية وصول الدفعة الأولى من الجسر الجوي للأدوية مما يؤكد إرادة حكومة الولاية في توطين العلاج ومجابهة الاوبئه التي تشكل خطرا علي صحة وسلامة إنسان الولاية مشيدا بجهود حكومة الولاية ووزارة الصحة واسرة القاعدة الجوية ولجنة الإسناد والدعم والأعمار بولاية الجزيرة.

من جانبها أكدت دكتورة رابعة فتح الرحمن ابو الحسن ان الأدوية المتوفرة تمثل الركيزة الاساسية في الاحتياجات الدوائية والوقائية للحد من الاوبئة ودفعا لمسيرة برنامج التلقيح مشيدة بالتنسيق التام بين حكومة الولاية والطيران العسكري بالقاعدة الجوية ووزارة الصحة ولجنة الإسناد والدعم والأعمار والمقاومة الشعبية بالولاية والذي انعكس ايجابا في العمل الصحي، مبينا ان المخزون الدوائي الموجود بالولاية يحتوي علي علاج الامراض المزمنة والاسهلات المائية.

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