دينا الشيخ: وتُعوِّذُ الوطنَ الكبيرَ بسِحْرِها وتضمُّهُ كحبيبةٍ صُوفيِّةْ

إلى صديقةٍ مشاكسة

غدُها انتفاضةُ أُمَّةٍ عصرِيّةْ

هيَ في الصَّداقةِ قِطّةٌ برِّيّةْ

وكرايةٍ في غزوةٍ بَدرِيّةْ

وتضمُّهُ كحبيبةٍ صُوفيِّةْ

وتدُ العُروبةِ في سما (طَبَرِيِّةْ)

ولها الحماقاتُ البريئةُ كلُّها

وهيَ الرِّفادةُ والسِّقايةُ كلَّما

آبَ الجِياعُ لأرضِها القمريَّةْ