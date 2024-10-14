دينا الشيخ: وتُعوِّذُ الوطنَ الكبيرَ بسِحْرِها وتضمُّهُ كحبيبةٍ صُوفيِّةْ

ثقافة وفنون
دينا الشيخ: وتُعوِّذُ الوطنَ الكبيرَ بسِحْرِها وتضمُّهُ كحبيبةٍ صُوفيِّةْ
كتبت الشاعرة السودانية دينا الشيخ:
إلى صديقةٍ مشاكسة
هيَ في الصَّداقةِ قِطّةٌ برِّيّةْ
غدُها انتفاضةُ أُمَّةٍ عصرِيّةْ
وحديثُها كقصيدةٍ ثورِيّةٍ
وكرايةٍ في غزوةٍ بَدرِيّةْ
وتُعوِّذُ الوطنَ الكبيرَ بسِحْرِها
وتضمُّهُ كحبيبةٍ صُوفيِّةْ
ولها الحماقاتُ البريئةُ كلُّها
وتدُ العُروبةِ في سما (طَبَرِيِّةْ)
وهيَ الرِّفادةُ والسِّقايةُ كلَّما
آبَ الجِياعُ لأرضِها القمريَّةْ
وهيَ الرَّحاةُ لكلِّ وهمِ عشيرةٍ
قبسٌ تبادَرهُ الرُّعاةُ عشيِّةْ
وهيَ الأُنوثةُ فجَّرَتْ أَنهارَها
كإلهةٍ وصروحُها عربيَّةْ
الشاعرة السودانية/ دينا الشيخ
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