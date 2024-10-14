بعد مناشدة سميحة أيوب للرئيس السيسي بعدم هدمه.. معلومات حول «المسرح العائم»

وجهت الفنانة القديرة سميحة أيوب رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطالبه بالتدخل لوقف قرار هدم المسرح العائم، الذي يشمل أيضًا مسرح الطفل.

وخلال مداخلتها في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، ناشدت الرئيس قائلة: «أناشد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف قرار هدم المسرح العائم، فقد تم إبلاغنا مؤخرًا بصدور قرار بإزالته، وهو يضم مسرح الطفل أيضًا. نحتاج إلى المسارح، وليس إلى هدمها».

وترصد «المصري اليوم» تاريخ المسرح العائم وتطوره، والعروض التي يقدمها، وأبرز المخرجين الذين عملوا فيه، وذلك بعد تداول أنباء عن هدمه.

يقع المسرح العائم في حي المنيل بالقاهرة، حيث تم تزيين جدرانه برسوم تجسد شخصيات ومشاهد من الكوميديا المصرية. وقد ساهم المسرح عبر تاريخه في تقديم كوميديا هادفة غير مقتبسة من الأدب العالمي، وكان من أبرز إنجازاته تأسيس فرقة المسرح الكوميدي التي قدمت عروضها على هذا المسرح، ليكون شاهدًا على تألق العديد من الفنانين والمخرجين البارزين.

نشأة «المسرح العائم» تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وكان عبارة عن «عوامة متحرّكة»، كانت تتحرك كخشبة مسرح متنقلة بين كل محافظات مصر المطلة على النيل، لتقديم العروض المسرحية، بحيث تعود «العوامة» بعد الانتهاء من رحلتها إلى مقرها مكان «المسرح العائم»، وكان ذلك في عهد ثروت عكاشة وزير الثقافة والإرشاد القومي، بهدف نشر الفن والثقافة في جميع المحافظات، وعلى الرّغم من أنّه كان يمثّل منصة فنّية تستقبل جميع الفرق، إلّا أنّ الأفضلية كانت للمسرح الكوميدي الذي قدم روائع فنية شهيرة.

وأسس الدكتور عبدالحميد رضوان، وزير الثقافة الأسبق، مسرح الشباب عام 1982، وأصدر تكليفًا بإدارة الفنان رشاد عثمان له، ويهدف هذا المسرح إلى تقديم عروض مسرحية تتناول قضايا الشباب، وتعاقب على إدارته كل من محمود الألفى، مصطفى الدمرداش، عبدالغنى زكى، محسن مصيلحى، هشام عطوة، ومن أبرز مخرجيه هم: «إيمان مصطفى الصيرفى»، «أسامة رؤوف ملك»، و«أكرم مصطفى محمد».

المصري اليوم