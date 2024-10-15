حنان ترك تتصدر التريند بسبب تصريحات محمد هنيدي.. ماذا قال؟

تصدر اسم الفنانة حنان ترك محرك البحث “جوجل” في الساعات الأخيرة، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أشار إليها الفنان محمد هنيدي في لقاء تلفزيوني، حيث تحدث عن إمكانية محاولة إقناعها بالعودة إلى التمثيل.

وخلال لقائه مع الإعلامي نزار الفارس، قال هنيدي: “حنان ترك وحشتنا كلنا، وده شيء كويس جدًا، لكن لا أعرف ظروفها لأتمكن من محاولة إعادتها للتمثيل، وأنا مش موجود عشان أرجع الناس وأشجعهم”.

وأضاف: «أنا بصحى متأخر أصلًا، ولو سمحت الظروف أن تعود للتمثيل سنكون سعداء لأنها موهبة مهمة ومتميزة، وهي شريكة النجاح في فيلم جاءنا البيان التالي».

المصري اليوم