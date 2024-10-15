هل نجح بيومي فؤاد في الجذب الجماهيري بأحدث أفلامه؟

اكتفى فيلم بنسيون دلال، بطولة الفنان بيومي فؤاد، بتحقيق إيرادات 158 ألف جنيه، أمس السبت، في دور العرض المصرية، وقفز فيلم بنسيون دلال بإجمالي إيراداته في 4 أيام عرض إلى 867 آلاف جنيه.

فيلم «بنسيون دلال» تدور أحداثه حول سيد الجدع، الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركون في ملكيته بأوراق مزورة، وسافر للقاء المستثمرين، ويحاول أحد أبنائه الذي يدير البنسيون إقامة حفل غنائي لتحقيق مكسب، بينما الابن «عادل» المطرب يدعو منتجا مهما لسماعه وهو يغني، والابنة الناشطة النسوية تدعو أصدقاءها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش، بينما يستضيف المتشدد دينيا جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون، والابن «باستاردو» يقوم بسرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون، لكن تتشابك الخطوط.

المصري اليوم