كريم عبدالعزيز ينتهي من تصوير أكبر مشاهد «الأرض السوداء» بحضور 1200 ممثل وممثلة

انتهى المخرج بيتر ميمي من تصوير أحد أكبر مشاهد فيلم «الأرض السوداء»، الذي يقوم ببطولته النجم كريم عبدالعزيز وتشاركه البطولة الفنانة ياسمين صبري.

تم تصوير المشهد، الذي يُعد الأضخم في الفيلم، داخل دار الأوبرا المصرية، بمشاركة أكثر من 1200 ممثل وممثلة في المسرح الكبير. استغرق تصوير هذا اليوم نحو 18 ساعة، بحضور أبطال العمل، وعلى رأسهم كريم عبدالعزيز.

من المقرر أن يبدأ تصوير بقية الفيلم في شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتم تصوير مشاهد في 5 دول هي مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا واليونان.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب كريم عبدالعزيز وياسمين صبري كل من إياد نصار، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي، وآخرون. الفيلم من إخراج بيتر ميمي.

المصري اليوم