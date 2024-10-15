بسبب انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي.. المجموعة السعودية تعلن توقفاً لأحد مشاريعها

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي توقفاً مؤقتاً وغير مجدول لأحد مشاريعها -الشركة السعودية للبوليمرات- وذلك بسبب انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي من خارج المجمع الصناعي، والذي أدى إلى توقف جميع وحدات ذلك المشروع.

وبيّنت أن إدارة العمليات تعمل على إعادة التشغيل التدريجي للمشروع المتأثر، وبشكل يحافظ على سلامة الموظفين والمعدات، وتشير التقديرات الحالية إلى اكتمال تشغيل جميع وحدات المشروع بنهاية الأسبوع القادم، مبينة أن باقي مشاريع المجمع الصناعي تعمل بطاقتها الإنتاجية دون تأثر.

وذكرت أنه يصعب حالياً قياس الأثر المالي لهذا التوقف، وسوف يظهر الأثر المالي في النتائج المالية للربع الرابع من عام 2024، وستقوم الشركة بإعلان أي مستجدات جوهرية في حينه.

جريدة المدينة