آل الشيخ: “مسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن والسنة” شاهد من شواهد عناية المملكة بالوحيين

أشار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى أن مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية في دول غرب أفريقيا تعد دليلاً على اهتمام الدولة بمصادر التشريع الإسلامي، وتحفيز أبناء المسلمين على حفظها والعمل بها.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة قرب انطلاق المسابقة، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع نظيرتها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، بمشاركة 16 دولة من غرب أفريقيا.

وأكد معاليه أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – حققت إنجازات نوعية في مختلف المجالات، وخاصة في مجال خدمة الإسلام والمسلمين، والاهتمام بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم، وتشجيع أبناء المسلمين على العناية بهما.

وثمّن الدكتور آل الشيخ التعاون الكبير من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية لإقامة هذه المسابقة الدولية في غرب القارة الأفريقية، مؤكداً أن ذلك يأتي تجسيدًا للعلاقات التاريخية والتعاون البناء والمثمر بين البلدين الشقيقين لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم الوسطية والاعتدال المستمدة من الوحيين.

جريدة المدينة