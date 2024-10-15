وزير النقل: سيتم افتتاح ⁧”مترو الرياض” ⁩ خلال أسابيع قصيرة

أكد المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن افتتاح مترو الرياض سيتم خلال أسابيع قليلة. وأوضح الجاسر في حديثه لقناة العربية أن المشروع وصل إلى مراحله النهائية، حيث تجري القطارات تجارب يومية. وأشار إلى أن المشروع يُعد تاريخيًا واستثنائيًا.

كما أوضح الجاسر أن الاستثمارات الكبيرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية تنفذها الشركات الوطنية الرائدة والهيئات المرتبطة بالمدن والبلديات، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات تعمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للنقل التي أطلقها ولي العهد السعودي.

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن مشاريع رئيسية مثل التوسعات الكبيرة في المطارات، مثل مطار الملك سلمان، الذي يُتوقع أن يصبح أحد أكبر المطارات في العالم، بالإضافة إلى توسعة مطار الملك عبد العزيز، وزيادة أسطول الخطوط السعودية ورفع عدد الوجهات، إلى جانب إنشاء شركة طيران الرياض.

وأفاد الوزير أنه تم توقيع 69 اتفاقية بقيمة تتجاوز 17 مليار ريال في اليوم الأول من المنتدى اللوجستي العالمي.

جريدة المدينة