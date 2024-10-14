شاهد بالصورة والفيديو.. المودل آية أفرو تفاجئ المتابعين وتظهر بالزي العسكري للجيش وتقدم به فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية الفنانة ميادة قمر الدين الجديدة

فاجأت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بظهور جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المودل المثيرة للجدل بالزي العسكري للجيش السوداني, والذي قامت بتصميمه في السودان.

https://www.facebook.com/reel/2310190492659295

وقدمت آية أفرو, فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية الفنانة ميادة قمر الدين الجديدة (جري دنقاس), وذلك احتفالاً باستلامها للزي العسكري الذي وصلها مشحوناً من السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين