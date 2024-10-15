شاهد بالفيديو.. “الجرتق السوداني.. التراث في زمن الحرب” من تقديم رباح الصادق المهدي

قدمت الأستاذة رباح الصادق المهدي ندوة بعنوان: الجرتق السوداني.. التراث في زمن الحرب، وذلك في مؤسسة قطر، قسم الترابط الاجتماعي مساء الجمعة الماضية 11 أكتوبر 2024.

وأدار الندوة د. الصادق محمد سليمان، بحضور كبير داخل القاعة وحضور أونلاين بعد أن تم النقل على المنصات الرقمية ومشاركتها من قبل المتابعين.

وقدمت “رباح الصادق” سرد تاريخي للعادة السودانية الأصيلة في مناسبات الزواج، والتراث الخالد في الوجدان، وسط تفاعل من الحاضرين للندوة.

شاهد تسجيل “الجرتق السوداني.. التراث في زمن الحرب “:

رصد وتحرير – “النيلين”