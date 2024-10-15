شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من مدينة ود مدني من فتاة مصرية حسناء تقيم معه بالإمارات بعد أن جمعت بينهما أجمل قصة حب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع صور من حفل زفاف شاب سوداني وفتاة مصرية حسناء.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العروسين جمعت بينهما قصة حب وصفها مقربون منهم بالرائعة والجميلة.
العريس السوداني, من مواليد مدينة مدني بولاية الجزيرة, قابل عروسته بدولة الإمارات, التي شهدت حفل زواجهما الجميل.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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