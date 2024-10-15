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شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من مدينة ود مدني من فتاة مصرية حسناء تقيم معه بالإمارات بعد أن جمعت بينهما أجمل قصة حب

2024/10/15
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع صور من حفل زفاف شاب سوداني وفتاة مصرية حسناء.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العروسين جمعت بينهما قصة حب وصفها مقربون منهم بالرائعة والجميلة.

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العريس السوداني, من مواليد مدينة مدني بولاية الجزيرة, قابل عروسته بدولة الإمارات, التي شهدت حفل زواجهما الجميل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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