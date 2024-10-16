ثقافة وفنون

بالأسود الضيق.. شاهد ياسمين الخطيب تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة

2024/10/16
ياسمين الخطيب

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث لفتت الأنظار بإطلالتها الجريئة. ارتدت فستاناً أسود ضيقاً بكتف مكشوف وبدون أكمام، ما أظهر رشاقة قوامها.

وأكملت ياسمين إطلالتها بحقيبة صغيرة أنيقة، وتركت شعرها الذهبي منسدلاً برقة على كتفها. أما في ما يتعلق بمكياجها، فقد اعتمدت على لمسات هادئة، حيث اختارت لوناً وردياً للشفاه وأضفت القليل من البلاشر على وجنتيها مع استخدام بسيط للماسكارا.

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صدى البلد

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