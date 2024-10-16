يسرا تدير الجلسة الحوارية لـ إسعاد يونس بمهرجان الجونة

يسعد مهرجان الجونة السينمائي خلال دورته السابعة باستضافة الممثلة والمنتجة ومقدمة البرامج الشهيرة إسعاد يونس، في جلسة حوارية تديرها النجمة الأيقونية يسرا، للتعرف على أبرز محطات المسيرة المتنوعة لإسعاد، والتي قدمت خلالها العديد من الأدوار التي لا تمحى من ذكرة السينما.

كما سنحظى بفرصة الاستماع إلى حديث شيق حول الصناعة وأبرز التحديات التي تواجهها وكيف يمكن تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة في السادس والعشرين من أكتوبر الحالي.

تقدم الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي هذا العام 14 فيلماً مختاراً للعرض في زاوية، تُعرض الأفلام يومياً من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

صدى البلد