إطلاق مهرجان أسوان للثقافة احتفالا بتعامد الشمس في معبد أبو سمبل

تنطلق يوم الخميس فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون على مسرح فوزي فوزي بأسوان، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ومحافظ أسوان اللواء د. إسماعيل كمال، ويستمر حتى 22 أكتوبر.

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة المهرجان بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك بالتزامن مع احتفالية تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل، الحدث الفلكي الذي يجذب آلاف السياح سنويًا ويعكس عبقرية المصريين القدماء.

يقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي. ويشارك في المهرجان 9 فرق فنون شعبية من مختلف المحافظات المصرية، وهي فرق أسوان، الأقصر، توشكى التلقائية، ملوي، الوادي الجديد، الأنفوشي، الغربية، بورسعيد، والتنورة التراثية.

تُقام العروض في 11 موقعاً ثقافياً في المحافظة من 18 حتى 20 أكتوبر، تشمل مسرح فوزي فوزي، قصر ثقافة كركر، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، قصر ثقافة كوم أمبو، مكتبة الطفل بدراو، بيت ثقافة كلابشة، قصر ثقافة توشكى، وبيت ثقافة نجع الفرس.

وتنتقل بعدها الفرق لتقدم عروضها بمدينة أبي سمبل حيث يشهد يوم 21 أكتوبر حفلين، الأول بمعبد أبي سمبل في السادسة والنصف مساءً، والثاني بمسرح سوق المدينة في التاسعة مساءً، وتختتم الفعاليات بعروض المعبد صباح اليوم التالي تزامنا مع تعامد الشمس.

مهرجان أسوان للثقافة والفنون ينفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وفرع ثقافة أسوان، برئاسة يوسف محمود.

صدى البلد