شاهد بالفيديو.. بعد الفوز التاريخي على منتخب غانا المرصع بالنجوم.. لاعبو صقور الجديان يحتفلون مع الجمهور السوداني على طريقة “زردية” البرهان

أسعد المنتخب السوداني, جماهيره العريضة المتواجدة بملعب شهداء بنينا بليبيا, عقب الفوز التاريخي على المنتخب الغاني المرصع بالنجوم.

وكان صقور الجديان, قد حققوا فوزاً كبيراً على النجوم السوداء, بهدفين دون رد ضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب.

وبحسب مقطع فيديو رصده محرر موقع النيلين, فقد ظهر لاعبو المنتخب السوداني, وهم يحتفلون مع الجمهور الكبير الذي ساندهم من مدرجات ملعب بنينا.

حيث قام اللاعبون بالتوجه نحو المدرجات, وأحتفلوا مع الجمهور وهم يقومون بتقليد الإشارة الشهيرة التي أطلقها رئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان “الزردية”, والتي حققت شهرة واسعة فيما بعد وأصبحت “ترند”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين